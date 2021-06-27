27 Haziran 2021, Pazar
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Fransa Bisiklet Turu'nda zincirleme kazaya neden oldu! İşte o anlar...
Son dakika spor haberleri: Bu yıl 26 Haziran-18 Temmuz arasında düzenlenen organizasyonun Brest-Landerneau arasındaki 197,8 kilometrelik ilk etabında Julian Alaphilippe, 4 saat 39 dakika 5 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı ve sarı mayoyu ele geçirdi. Bir seyirici ise kameralara göstermek istediği dövizle sporcuların önüne atladı ve Alman bisikletçi Tony Martin’in kaza yapmasına neden oldu. Bisikletçi ve seyirci çarpıştı. Önce Martin bisikletten düştü ama kaza domino etkisine sebep oldu. Onlarca bisikletçi ‘kazaya karıştı’ ve çoğu yere düştü. DSM takımında yarışan Alman bisikletçi Jasha Sütterlin yaralanarak çekilmek zorunda kaldı. Bazıları ise ufak sıyrıklarla atlattı. Çok sayıda bisiklette hasar meydana geldi. İşte o anlar...
27.06.2021
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