27 Haziran 2021, Pazar
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Milli Jimnastikçi Ferhat Arıcan A Spor'un sorularını yanıtladı!
Milli jimnastikçi Ferhat Arıcan, Artistik Jimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde altın madalya kazandı. Son 4 uluslararası organizasyonda altın madalya kazanan Arıcan, ülkemizi Tokyo Olimpiyatları'nda da temsil edecek. Milli sporcumuz olimpiyatlar öncesinde, A Spor'un sorularını yanıtladı.
27.06.2021
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