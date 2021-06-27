27 Haziran 2021, Pazar

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Milli Jimnastikçi Ferhat Arıcan A Spor'un sorularını yanıtladı!

Milli jimnastikçi Ferhat Arıcan, Artistik Jimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde altın madalya kazandı. Son 4 uluslararası organizasyonda altın madalya kazanan Arıcan, ülkemizi Tokyo Olimpiyatları'nda da temsil edecek. Milli sporcumuz olimpiyatlar öncesinde, A Spor'un sorularını yanıtladı.
27.06.2021
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