Formula 1'de 2022 sezonu tamamlanıyor!
Formula 1'de 2022 sezonu Abu Dabi'de tamamlanıyor... Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen haftalar öncesinde şampiyonluğunu ilan etmiş bir sonraki haftasında ise Red Bull takımlar şampiyonu olmuştu. Abu Dabi'de ise sezonun ikincisi belli olacak. Detayları takvim.com.tr editörü Songül Soysal aktardı.
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