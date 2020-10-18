Ferruh Özgün: Böyle devam edersek üst sıraları zorlarız

TFF 3. Lig ekibi Erbaaspor'un teknik direktörü Ferruh Özgün, Osmaniyespor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Özgün, "Bu sene hedefimiz orta sıralardı. Seneye daha iyi bir takım kurup şampiyonluğu hedefliyorduk ama böyle devam edersek üst sıraları zorlarız." dedi.

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