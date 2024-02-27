Cumhuriyet Üniversitesi Futbol Kulübü futbolcusu Emre Uyanık hakem Batuhan Bolat'a saldırdı!
Sivas Süper Amatör Ligi ekiplerinden İmranlıspor ile Cumhuriyet Üniversitesi Futbol Kulübü kozlarını paylaştı. Mücadelenin 70. dakikasında rakip oyuncunun sahayı geç terk etmesinden dolayı itirazda bulunan ve kırmızı kart göstereceği sırada hakem Batuhan Bolat'a yumrukla saldırdı. İşte o skandal görüntüler...
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