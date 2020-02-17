Fatih Karagümrük-Giresunspor karşılaşmasında davetsiz misafir

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Giresunspor'u ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazanırken, mücadeleye ise davetsiz bir misafir damga vurdu. Ev sahibi Fatih Karagümrük serbest vuruş kullanırken sahaya giren sokak köpeği, futbol topuyla oynamaya başladı. İşte o görüntüler...