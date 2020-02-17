17 Şubat 2020, Pazartesi

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Fatih Karagümrük-Giresunspor karşılaşmasında davetsiz misafir

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Giresunspor'u ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazanırken, mücadeleye ise davetsiz bir misafir damga vurdu. Ev sahibi Fatih Karagümrük serbest vuruş kullanırken sahaya giren sokak köpeği, futbol topuyla oynamaya başladı. İşte o görüntüler...
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