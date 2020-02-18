2020 Tokyo Olimpiyatları ertelenecek mi?

Tokyo Maratonu'na Koronavirüs salgını yüzünden genel katılım kapatıldı. Japonya'da bu gelişme yaşanırken akıllara 2020 Tokyo Olimpiyatları geldi. Konuyla ilgili Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Profesör Doktor Uğur Erdener, A Spor'a bağlanarak özel açıklamalarda bulundu. Erdener, "Şu anda Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesi gibi bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.