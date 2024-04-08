Eyüpspor'da Berke Özer: Şampiyonlukta en büyük pay Arda Turan'a ait!
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Eyüpspor sahasında Altay'ı 4-1 mağlup etti ve tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Şampiyonluk sonrası İstanbul ekibinin file bekçisi Berke Özer, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve "Verdiğimiz çabaların karşılığını aldığımız için çok mutluyum. Şampiyonlukta en büyük pay hocaya ait, gerektiği yerde hoca gerektiği yerde ağabey oldu bize. Şampiyonlukta yüzde 51 Arda Hoca için mutluyum, yüzde 49 kendim için mutluyum." ifadelerini kullandı.
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