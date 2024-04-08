Eyüpspor'da Arda Turan A Spor'a konuştu! "Süper Lig'e meydan okuyacak gücümüz var"
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Eyüpspor sahasında Altay'ı 4-1 mağlup etti ve tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Şampiyonluk sonrası İstanbul ekibinin teknik direktörü Arda Turan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve "Herkesle gurur duyuyorum, verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederim. Çok mutlu ve gururluyum, Süper Lig bambaşka bir seviye ama meydan okuyacak gücümüz var. Hayallerimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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