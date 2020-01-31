31 Ocak 2020, Cuma

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Bodrumspor'un hedefi üst sıralar

Çiğdem Ceylan'ın moderatörlüğünde, Sabah Sporu programına katılan TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bodrumspor'un Başkanı Rıza Karakaya, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
31.01.2020

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