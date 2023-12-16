Erzurum FK Başkanı Ahmet Dal: Stadı yenileyeceğiz!
Son dakika spor haberi: Trenyol 1. Lig ekiplerinden Erzurum FK'nın yeniden başkanlığına seçilen Ahmet Dal A Spor'un konuğu oldu. Dal, hem kulübün seçim sürecini hem de gündemi değerlendirdi. İşte detaylar...
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