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Ermeni sporcudan Azerbaycanlı rakibine çirkin hareket!

Uluslararası karate turnuvasında Azerbaycanlı rakibi karateci Alika Semihova’ya kaybeden Ermeni sporcu, rakibinin galibiyetini hazmedemedi. Ermeni sporcu kendisine uzatılan ele yumrukla karşılık verdi.

05 Temmuz 2023 | 09:18
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