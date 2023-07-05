Ermeni sporcudan Azerbaycanlı rakibine çirkin hareket!
Uluslararası karate turnuvasında Azerbaycanlı rakibi karateci Alika Semihova’ya kaybeden Ermeni sporcu, rakibinin galibiyetini hazmedemedi. Ermeni sporcu kendisine uzatılan ele yumrukla karşılık verdi.
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