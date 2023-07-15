GOL | Göztepe 1-0 Southampton
Göztepe, dostluk maçında Southampton karşısında 26. dakikada Yalçın'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
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