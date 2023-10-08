Erman Toroğlu'dan flaş hakem yorumu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'dan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının devre arasında dikkat çeken hakem eleştirisi geldi. Toroğlu, "Hakemler biraz büyükleri sevmeye başladı. Eskiden vardı ama bu son zamanlarda aşk olayları çok arttı. Bugün baktım bir tanesine ya mağlup olursa diye ödü patladı." ifadelerinde bulundu.
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