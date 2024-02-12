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Endonezya'da flaş olay! Futbolcuya yıldırım çarptı

Endonezya'da cumartesi günü flaş bir olay gerçekleşti. Bir dostluk maçında sahaya düşen yıldırımın isabet etmesi sonucu 35 yaşındaki futbolcu Septain Raharja hayatını kaybetti. İşte o anlar...

12 Şubat 2024 | 16:07
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Endonezya'nın Batı Java'ya bağlı Bandung kentinde bulunan Siliwangi Stadyumu'nda cumartesi günü FC Bandung ile FBI Subang arasında oynanan dostluk maçında yeşil sahaya yıldırım düştü.

FC Subang forması giyen 35 yaşındaki futbolcu Septain Raharja, yıldırımın isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Olayın ardından Endonezyalı futbolcunun yardımına takım arkadaşları koştu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Raharja, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Endonezya'da Bojonegoro kulübünde top koşturan 25 yaşındaki bir futbolcu da yıldırımın isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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