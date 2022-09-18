GTA 6'nın oynanış videoları sızdırıldı iddiası!
GTA 6 için bomba iddia... Oyun dünyasının en çok oynanan, takip edilen ve beğenilen serilerinden GTA ile ilgili flaş bir haber gündeme bomba gibi düştü! GTA 6'dan olduğu iddia edilen onlarca oynanış videosu internette paylaşıldı. Sızıntı henüz doğrulanmamış olsa da, oyun içindeki görüntülerle daha önce GTA 6 ile ilgili yayınlanan haberlerin birbirleriyle örtüştüğü dikkat çekti. İşte GTA VI'nın sızdırıldığı iddia edilen oynanış görüntüleri...
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