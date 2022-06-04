Dünya Kupası Bahreyn'de sergilendi!
Dünya Kupası görücüye çıktı. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası 22 Kasım'da başlayacak. 2 Aralık tarihinde ise grup maçları sona erecek. Eleme maçları 18 Aralık'taki Dünya Kupası Finali ile son bulacak. Katar 2022 Dünya Kupası, Bahreny'e getirildi. Kupa Bahreyn Ulusal Stadyumu'nda sergilendi. Programda Brezilyalı eski futbolcu Juliano Belletti yer aldı. İşte o görüntüler.
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