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Etnospor Konfederasyon başkanı Bilal Erdoğan açıklamalarda bulundu!

5. Etnospor Kültür Festivali basın toplantısında Etnospor Konfederasyon başkanı Bilal Erdoğan açıklamalarda bulundu. Festival 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

07 Haziran 2022 | 12:01
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