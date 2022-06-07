Etnospor Konfederasyon başkanı Bilal Erdoğan açıklamalarda bulundu!
5. Etnospor Kültür Festivali basın toplantısında Etnospor Konfederasyon başkanı Bilal Erdoğan açıklamalarda bulundu. Festival 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.
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