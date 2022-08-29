Video Diğer Videoları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Slovenya'da A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Slovenya'da A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'yla Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da bir araya geldi.

29 Ağustos 2022 | 17:00
VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre ziyarette, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan da yer aldı.

"Filenin Efeleri" için özel bir yemek veren Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm kafileye selamlarını iletti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, milli takımın 24 yıl sonra katıldığı Dünya Şampiyonası'nda Çin karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle gurur duyduklarını belirtti.

İtalya karşılaşması için de tüm takıma başarı dileklerini ileten Çavuşoğlu, bu maçı salonda takip edeceğini ifade etti. Çavuşoğlu, millilerin Dünya Şampiyonası'nı en iyi şekilde noktalayacağına inandıklarını kaydetti.

TVF Başkanı Üstündağ ise "Sayın Bakanımız Filenin Efeleri ile bir araya gelerek bizleri yine yalnız bırakmadı. Her daim Türk voleybolunun yanında oldu, olmaya da devam ediyor. Sayın Bakanımıza Türk voleyboluna vermiş olduğu üstün destek ve katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:26
Bakan Çavuşoğlu Filenin Efeleri'ni ziyaret etti 29 Ağustos 2022 | 12:00
02:06
İşte Erman Toroğlu’ndan leziz palamut tarifi! 20 Ağustos 2022 | 12:00
00:40
5. İslami Dayanışma Oyunları açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı 09 Ağustos 2022 | 12:00
05:01
İlhan Palut: Konya'da turu geçeceğimize inanıyorum 04 Ağustos 2022 | 12:00
08:22
Konya pes etmedi! İşte maçın özeti 04 Ağustos 2022 | 12:00
01:22
GOL | Vaduz 1-1 Konyaspor 04 Ağustos 2022 | 12:00
01:04
GOL | Vaduz 1-0 Konyaspor 04 Ağustos 2022 | 12:00
06:34
Palut Konferans Ligi öncesi konuştu! 03 Ağustos 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN