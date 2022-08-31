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Neymar'ı cezadan 'Türkiye' kurtardı! | İZLE

Fransa'nın Paris Saint Germain takımında forma giyen başarılı futbolcu Neymar, arkadaşlarıyla birlikte dünya ülkelerinin bayraklarını bilmek üzerine bir oyun oynadı. Sırayla kamera karşısına geçen oyunculardan sıra Brezilyalı Neymar'a geldiğinde yıldız isim, bayrağımızı tanıdı ve 'Türkiye' diyerek bilememesi durumunda alacağı yastıkla başa vurma cezasından kurtuldu. O anlar da görüntülere böyle yansıdı...

31 Ağustos 2022 | 15:32
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