Neymar'ı cezadan 'Türkiye' kurtardı! | İZLE
Fransa'nın Paris Saint Germain takımında forma giyen başarılı futbolcu Neymar, arkadaşlarıyla birlikte dünya ülkelerinin bayraklarını bilmek üzerine bir oyun oynadı. Sırayla kamera karşısına geçen oyunculardan sıra Brezilyalı Neymar'a geldiğinde yıldız isim, bayrağımızı tanıdı ve 'Türkiye' diyerek bilememesi durumunda alacağı yastıkla başa vurma cezasından kurtuldu. O anlar da görüntülere böyle yansıdı...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
Neymar'ı cezadan 'Türkiye' kurtardı! 31 Ağustos 2022 | 12:00
00:26
Bakan Çavuşoğlu Filenin Efeleri'ni ziyaret etti 29 Ağustos 2022 | 12:00
02:06
İşte Erman Toroğlu’ndan leziz palamut tarifi! 20 Ağustos 2022 | 12:00
00:40
5. İslami Dayanışma Oyunları açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı 09 Ağustos 2022 | 12:00
05:01
İlhan Palut: Konya'da turu geçeceğimize inanıyorum 04 Ağustos 2022 | 12:00
08:22
Konya pes etmedi! İşte maçın özeti 04 Ağustos 2022 | 12:00
01:22
GOL | Vaduz 1-1 Konyaspor 04 Ağustos 2022 | 12:00
01:04
GOL | Vaduz 1-0 Konyaspor 04 Ağustos 2022 | 12:00