Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray genç kadın futbol takımları “Women in Sports” etkinliği ile bir araya geldi

Birleşik Krallık Başkonsolosluğu bahçesinde, Başkonsolos Kenan Poleo'nun başlama vuruşunu yaptığı "Women in Sports" etkinliğinde ortaya çıkan görüntüler gönülleri fethetti. Ezeli rakip, ebedi dost olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 13-15 yaş grubu kadın futbol takımlarının bir arada idman yaptığı etkinlikte dostluk mesajları verildi.



"Women in Sports" sloganı ile yapılan etkinlik kapsamındaki idmanı 13-15 yaş kadın futbol takımı antrenörlerinden Besiktaş'tan kad��n futbol akademi sorumlusu Serkan Güzeler, Fenerbahçe altyapı sorumlusu Yusuf Çelik, Galatasaray antrenörü altyapı takım sorumlusu Taner Taşdemir ve Manchester United Foundation'ın Kadın Futbolu Geliştirme Direktörü Stephanie Knott birlikte yönettiler.

"EV SAHİPLİĞİ YAPMAK BİZİM İÇİN MUTLULUK VERİCİ"

Birleşik Krallık Başkonsolosu Kenan Poleo idmanı başlatan vuruşu yaptıktan sonra organizasyon hakkındaki duygu ve düşüncelerini kameralarımıza aktardı. Poleo, "Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Genç kadınların futbol ile olan ilişkisini burada konsolosluğa ait bahçemizde desteklemek bizim açımızdan çok mutluluk veririci ve önemli. Kadın futbolu da erkek futbolu kadar sevilmeye başlayacak. Bu anlamda destekler ve organizasyonlar da arttı.

"FUTBOL İNGİLTERE İLE TÜRKİYE'NİN ORTAK DEĞERİ"

Poleo sözlerine iki ülke arasındaki benzerliğe dikkat çekerek şöyle devam etti: Birleşik Krallık ve Türkiye sporu, futbolu çok seven ülkeler. İki ülke ile olan ilişkiler açısından da çok önemli bir adım futbol. Bu anlamda benzer organizasyonları yine ilk fırsatta tekrarlamayı düşünüyoruz.