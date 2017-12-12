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Cenk Ergün'den Okan Buruk açıklaması

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Sivas Belediyespor karşılaşması sonrasında A Spor'un sorularını yanıtladı.
12.12.2017

Cenk Ergün'ün açıklamaları şu şekilde:

"Hocadan (Okan Buruk'la ilgili) konuşmamasını rica ettim. Mesnetsiz iddialarla Galatasaray'ın şahıslarına zarar verilmeye çalışılması bizim izin vermeyeceğimiz bir iş. Bunu en iyi Okan'ın bilmesi lazım. Heyecandan oldu herhalde. Bizim amacımız hiçbir zaman tansiyonu yükseltmek değil. Ama bazen mecbur kalıyoruz bu açıklamaları yapmaya. Ligde bulunduğu durum ne olursa olsun hakkında spekülasyon yapılmaya çalışılan kişi Galatasaray Teknik Direktörü'dür. Buna ne içeriden ne dışarıdan izin vermeyiz.

Gomis'in bir maçlık ceza alması gerektiğini düşünüyoruz tabi bu bizim görüşümüz. Kurul ne karar verir bilinmez, biz savunmamızı, prosedür gereği yapmamız gerekeni yapacağız."

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