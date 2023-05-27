Çaykur Rizespor'da şampiyonluk kutlamaları! Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Turgut A Spor'a özel açıklamalarda bulundu
TFF 1. Lig'i 68 puanla ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'da kutlamalar devam ediyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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