Arda Turan'dan flaş sözler! "Atamız, idolümüz Fatih Terim"
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Spor Toto 1. Lig play-off 1. turunda Sakaryaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. 36 yaşındaki çalıştırıcı, eski hocası Fatih Terim hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
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