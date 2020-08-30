30 Ağustos 2020, Pazar

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Bursaspor'da yeni başkan Erkan Kamat

Bursaspor Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa tek aday olan Erkan Kamat, Bursa ekibinin yeni başkanı seçildi. Seçimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kamat, "Elimizden geleni yapıp Süper Lig'e çıkmak için ciddi bir mücadeleye girdik, Allah'ın izniyle de bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.
30.08.2020
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