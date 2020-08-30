30 Ağustos 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Bursaspor'da yeni başkan Erkan Kamat
Bursaspor Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa tek aday olan Erkan Kamat, Bursa ekibinin yeni başkanı seçildi. Seçimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kamat, "Elimizden geleni yapıp Süper Lig'e çıkmak için ciddi bir mücadeleye girdik, Allah'ın izniyle de bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.
30.08.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Marcao G.Saray'dan ayrılacak mı? Canlı yayında duyurdu
- Kenan Karaman'ın menajeri İstanbul'da
- Beşiktaş'tan transfer açıklaması
- 94. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu! | İZLEYİN
- "Galatasaray bu transfer döneminin mağlubudur"
- Sabah Sporu - 30/08/2020
- Sabah Sporu - 29/08/2020
- Şenol Güneş'ten Ferdi ve Abdülkadir sözleri
- Montero İstanbul'a geliyor
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama