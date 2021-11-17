17 Kasım 2021, Çarşamba
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Bolivya-Uruguay maçına Galatasaraylı Fernando Muslera damga vurdu! Yaptığı hatayla...
Uruguay, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Bolivya deplasmanında sahneye çıktı ve maçtan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelede Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, yaptığı hatayla maça damga vurdu. İşte o anlar...
17.11.2021
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