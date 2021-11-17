17 Kasım 2021, Çarşamba

A SPOR WEBTV

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BB Erzurumspor Sportif Direktörü Muzaffer Bilazer ve Mücahit Albayrak A Spor'a konuştu!

TFF 1. Lig'de 5. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktörü Muzaffer Bilazer ve Mücahit Albayrak, A Spor'a konuştu. Bilazer, "Sezona biraz sancılı başladık. Kadro geç toparlandı ama skorlar istediğimiz gibi gitti. Biraz daha gelişerek daha iyi yerlere geleceğiz. Geçmişten kalan borçları çözebilirsek devre arasında transfer yapacağız." dedi. Albayrak ise "Uzun bir ara oldu ama hocalarımız gerekli çalışmaları yaptı ve ritmi kaybetmedik. Kendimizi favori olarak görüyoruz." açıklamalarını yaptı.
17.11.2021
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