Eskişehirspor’da Ekrem Kılıçarslan ve Mevlüt Çelik’in 3 puan kutlaması

Bursaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup eden Eskişehirspor’da Ekrem Kılıçarslan ve Mevlüt Çelik’in 3 puan kutlaması sosyal medyada çok konuşuldu. İşte o görüntüler...