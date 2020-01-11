11 Ocak 2020, Cumartesi
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Zonguldaksporlu futbolculardan görülmemiş protesto!
TFF 2. Ligi'nde deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile karşılaşan lider Manisaspor FK, zorlu karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Skordan daha çok Zonguldaksporlu futbolcuların maç sonu yaptıkları hareket konuşuldu. Zonguldaksporlu futbolcular maçın bitiş düdüğüyle beraber formalarını sahaya yere bıraktı.
11.01.2020
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Manisa Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Son günlerde maddi imkansızlıklar içinde olan Zonguldak Kömürspor'un futbolcuları alacakları ödenmediği için maç sonunda formalarını sahada bırakarak soyunma odasına gitti.
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