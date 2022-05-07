Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi istatistikler | Haftanın maçları (Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere Premier Lig, Fransa Ligi, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A)
Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. A Spor editörü Furkan Bozoğlu, müsabaka öncesinde detaylı istatistikleri paylaşırken, Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere Premier Lig, Fransa Ligi, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A'dan müsabakalar ile ilgili de bilgileri aktardı....
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