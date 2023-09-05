Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Putin'e: Sparta Prag'daki futbolcunun adını soracağım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de bir araya geldi. Erdoğan, Soçi'den ayrılırken Putin ile futbol üzerine kısa bir sohbet etti. Başkan Erdoğan, Putin'e "Sparta Prag'daki futbolcunun adını soracağım" dedi.
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