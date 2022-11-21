Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan EURO 2028 ve EURO 2032 açıklaması!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Spor'dan Cüneyt Şen'e önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2028) ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) için, "Türkiye'nin organizasyon becerisi zaten tüm dünyanın malumu. Türkiye artık talep eden değil talep edilen bir ülke. O yüzden kendimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.
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