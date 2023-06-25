97. Gazi Koşusu’nu takip eden Aziz Yıldırım’a yoğun ilgi!
Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 97. Gazi Koşusu’nu takip etmek için Veliefendi Hipodromu’na geldi. Yıldırım’ı hipodromda gören sarı lacivertli taraftarlar, sevgi gösterisinde bulunarak tezahürat yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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