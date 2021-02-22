Başkan Recep Tayyip Erdoğan Göztepe Stadı Açılış Töreni'nde konuştu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı törende Göztepe'nin 95 yıllık özlemine son veren stadın 400 milyon TL'lik yatırımla stadın tamamlandığını söyledi. Gürsel Aksel Stadı'nın hem dış hem de iç görünüş olarak çok güzel olduğunu ifade eden Erdoğan, "Stadyumun güzelliğini görüyorsunuz. İzmir'in şanına yakışan bir stat oldu. Belki uluslararası müsabakalarını yapabileceğiz 20 bin kişilik stat. Binali (Yıldırım) beyin ısrarlarıyla yapılmış bir stadyum. Bu kadar emekten sonra Türkiye Futbol Federasyonu başkanımız da orada, bu iş de müteahhitliğe benzemez. Daha çok çalışacağız. Şu pandemi belasından kurtulalım, orada bir jübile mi olur sembolik mi olur maç yapabiliriz. Vekaleten Alpay Özalan o işi götürür. Adana'da çok güzel bir stadı açtık. Stadının bir özelliği var, iki kulübümüze hizmet verecek. Adanaspor ve Adana Demirspor'a hizmet vermesi açısından Yeni Adana Stadı'nın işlevi farklı olacak. Adana'yı çok önemsiyoruz. Hem Adana hem Gürsel Aksel iç ve dış görünümüyle çok çok güzel statlar. Artık bundan sonra bütün iş neticeler almak" diye konuştu.
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