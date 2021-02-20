20 Şubat 2021, Cumartesi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı hastanede doğan Selen Gülel A Spor'a konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına, Rize'de 2003 yılında açılışını yaptığı hastanede kucağına almasından 18 yıl sonra modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıkan Selen Gülel, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Gülel, "Çok heyecanlandım, fotoğrafı ulaştırabileceğim kesin değildi. Mutlu oldum" ifadelerini kullandı.
20.02.2021
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