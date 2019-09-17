17 Eylül 2019, Salı
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Başkan Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik
Dünya Güreş Şampiyonası finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i mağlup eden milli sporcumuz Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müsabaka sonrası milli sporcuyu telefonla arayarak tebrik etti.
17.09.2019
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