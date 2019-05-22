22 Mayıs 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Avustralyalı kaleciden görülmemiş kurtarış!
Avustralya Ligi ekiplerinden FC Sydney forması giyen kaleci Andrew Redmayne, takımının Perth Glory ile oynadığı ve penaltı atışlarına giden karşılaşmadaki inanılmaz kurtarışlarıyla izleyenleri hayrete düşürdü.
22.05.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- GOL | Fatih Karagümrükspor 1-0 Manisa BBSK
- Fatih Karagümrük 2-0 Manisa BBSK | Maç özeti
- Hıncal Uluç sinirlerine hakim olamadı
- "Trabzonspor Ünal Karaman'la büyük takım gibi oynamaya başladı"
- Beşiktaş'ta savunma alarm veriyor
- Fenerbahçe'de Brahimi harekatı
- Ahmet Ağaoğlu'dan FFP açıklaması
- Başkan Erdoğan devreye girdi Trabzonspor Avrupa'ya gidiyor!
- Ahmet Ağaoğlu: "Yusuf ve Abdülkadir'i izliyorlar"
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı