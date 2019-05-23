Nihat Özdemir: "TFF Başkanlığı'na adayım"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan adaylığını açıklayan Nihat Özdemir, "Türk futbolunu daha da ileriye taşımak için 1 Haziran'da yapılacak seçime adaylığımı koydum. Ben futbolun Nihat abisi olarak güçlü tesisleşme, sorunsuz mali yapı, istikrarlı başarı, hoşgörülü futbol iklimi için 4 yıl Türk futbolunu yönetmeye talibim" dedi.