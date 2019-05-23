23 Mayıs 2019, Perşembe
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Nihat Özdemir: "TFF Başkanlığı'na adayım"
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan adaylığını açıklayan Nihat Özdemir, "Türk futbolunu daha da ileriye taşımak için 1 Haziran'da yapılacak seçime adaylığımı koydum. Ben futbolun Nihat abisi olarak güçlü tesisleşme, sorunsuz mali yapı, istikrarlı başarı, hoşgörülü futbol iklimi için 4 yıl Türk futbolunu yönetmeye talibim" dedi.
23.05.2019
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