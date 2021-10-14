Milli voleybolcu Zehra Güneş piyano çaldığı anları paylaştı!

A Milli Kadın Voleybol Takım'ının yıldız isimlerinden Zehra Güneş, piyano çaldı. Sosyal medyada hayranları tarafından paylaşılan video, kısa sürede viral oldu. Zehra Güneş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo'ya ayrı bir hayranlığım var. Gerçekten yaptığı işin bu kadar bilincinde olan, bu kadar profesyonel yaşayan başka bir sporcu görmedim. Bu alanda örnek bir sporcu" demişti. | Son dakika spor haberleri

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