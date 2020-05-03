Hüseyin Üneş: Kulüp başkanlarının yaklaşımı liglerin oynanmaması yönünde

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da başkan Hüseyin Üneş, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. TFF 1, 2 ve 3. Lig başkanlarıyla düzenlenen ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir'in de katıldığı toplantıda tartışılan konuları aktaran Üneş, "Kulüp başkanlarının yaklaşımı liglerin oynanmaması yönünde" dedi.

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