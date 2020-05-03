03 Mayıs 2020, Pazar
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Hüseyin Üneş: Kulüp başkanlarının yaklaşımı liglerin oynanmaması yönünde
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da başkan Hüseyin Üneş, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. TFF 1, 2 ve 3. Lig başkanlarıyla düzenlenen ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir'in de katıldığı toplantıda tartışılan konuları aktaran Üneş, "Kulüp başkanlarının yaklaşımı liglerin oynanmaması yönünde" dedi.
03.05.2020
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