23 Şubat 2019, Cumartesi
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Avni Yıldırım tarihi maç öncesi ABD'li rakibine haddini bildirdi!
ABD'li Anthony Dirrell ile Dünya Boks Federasyonu (WBC) süper orta sıklet dünya şampiyonluk maçına çıkacak olan milli boksörümüz Avni Yıldırım, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında rakibinin kışkırtmalarına en iyi şekilde cevap verdi.
23.02.2019
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