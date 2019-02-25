25 Şubat 2019, Pazartesi
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Amatör Lig'de "Encara Messi" vakası!
Yozgatspor 1959 FK’nın 22 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Esosa Priestley Irogue, Ünyespor'la oynadıkları mücadelede rakiplerini tek tek geçerek attığı mükemmel golle izleyenleri mest etti. Genç oyuncunun bu golü akıllara Lionel Messi'nin 18 Nisan 2007'de Kral Kupası yarı final maçında Getafe'ye attığı muazzam golü hatırlattı.
25.02.2019
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