Atatürk Olimpiyat Stadı yenileniyor
Çalışmalar kapsamında çim sahanın yanında bulunan atletizm pisti geçtiğimiz hafta kaldırılırken, stat zemininde çimlendirme çalışmaları sürüyor.
İki aşamalı olarak yenilenecek statta ilk olarak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline kadar bakımlar yapılacak. Soyunma odaları, tuvaletler ve çimler maç gününe kadar hazır hale getirilecek.
İkinci aşamada ise EURO 2024 kataloğunda da belirtilen bilgilere göre; stadın üstünün kapatılacak, kapasitesi de 92 bin 208'e yükseltilecek. Katalogda ayrıca stadın şimdiki haliyle en çok rüzgarı kale arkalarından aldığı belirtilirken, bu projeyle kale arkasından alınan rüzgarın etkisinin minimize edilerek, oyuna etkisi azaltılacak. Yenilenen statta ayrıca 191 adet loca yer alacak ve 20 bin metrekareden fazla ağırlama alanı bulunacak.
- Atatürk Olimpiyat Stadı yenileniyor
- Burak Yılmaz varsa umut var
- "Burak Türkiye'nin en iyi santrforlarından biri ama..."
- Galatasaray'da operasyon kapıda
- Dorukhan Toköz'den taraftarlara mesaj
- Dorukhan Toköz'den taraftarlara mesaj
- Onyekuru operasyonu resmen başladı!
- Son Sayfa - 08/10/2019
- Milli güreşçi Rıza Kayaalp A Spor'a konuk oldu
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"