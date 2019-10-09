09 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Atatürk Olimpiyat Stadı yenileniyor

2020 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
09.10.2019

Çalışmalar kapsamında çim sahanın yanında bulunan atletizm pisti geçtiğimiz hafta kaldırılırken, stat zemininde çimlendirme çalışmaları sürüyor.

İki aşamalı olarak yenilenecek statta ilk olarak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline kadar bakımlar yapılacak. Soyunma odaları, tuvaletler ve çimler maç gününe kadar hazır hale getirilecek.

İkinci aşamada ise EURO 2024 kataloğunda da belirtilen bilgilere göre; stadın üstünün kapatılacak, kapasitesi de 92 bin 208'e yükseltilecek. Katalogda ayrıca stadın şimdiki haliyle en çok rüzgarı kale arkalarından aldığı belirtilirken, bu projeyle kale arkasından alınan rüzgarın etkisinin minimize edilerek, oyuna etkisi azaltılacak. Yenilenen statta ayrıca 191 adet loca yer alacak ve 20 bin metrekareden fazla ağırlama alanı bulunacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı yenileniyor Atatürk Olimpiyat Stadı yenileniyor 09.10.2019
Milli güreşçi Rıza Kayaalp A Spor'a konuk oldu Milli güreşçi Rıza Kayaalp A Spor'a konuk oldu 09.10.2019
Ringde dehşet anları! Ermeni dövüşçü Rafael Batuhan Akduman'ı boğarak öldürmeye çalıştı! Ringde dehşet anları! Ermeni dövüşçü Rafael Batuhan Akduman'ı boğarak öldürmeye çalıştı! 07.10.2019
Bakanlar yeşil sahaya indi! Bakanlar yeşil sahaya indi! 06.10.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
A Spor Taksi - 05/10/2019 A Spor Taksi - 05/10/2019 05.10.2019
Emre Belözoğlu: Etnospor gibi festivalleri çok değerli buluyorum Emre Belözoğlu: Etnospor gibi festivalleri çok değerli buluyorum 03.10.2019
Falcao ve Muriç Etnospor'da yarıştı! İşte kazanan isim Falcao ve Muriç Etnospor'da yarıştı! İşte kazanan isim 03.10.2019
Bilal Erdoğan: Ünlü futbolcularla ok atacağız Bilal Erdoğan: Ünlü futbolcularla ok atacağız 03.10.2019
Bilal Erdoğan: Kendi kimliğimizi ve kültürümüzü kuşanacağız Bilal Erdoğan: Kendi kimliğimizi ve kültürümüzü kuşanacağız 03.10.2019
ZTK'da 4. Tur eşleşmeleri belli oldu ZTK'da 4. Tur eşleşmeleri belli oldu 03.10.2019
Rıza Kayaalp'e miting gibi karşılama Rıza Kayaalp'e miting gibi karşılama 02.10.2019
Bilal Erdoğan: 1 milyon insanı Etnospor'a bekliyoruz Bilal Erdoğan: 1 milyon insanı Etnospor'a bekliyoruz 30.09.2019
Ibrahimovic'e cevap sürpriz isimden geldi! Ibrahimovic'e cevap sürpriz isimden geldi! 27.09.2019
Millet bahçelerinin geleneksel sporlara hizmet etmesi için çalışıyoruz "Millet bahçelerinin geleneksel sporlara hizmet etmesi için çalışıyoruz" 26.09.2019
Altın madalyamı şehit ailelerine ve şehitlere armağan ediyorum "Altın madalyamı şehit ailelerine ve şehitlere armağan ediyorum" 23.09.2019
Bağlılık Aslı filmi fragmanı Bağlılık Aslı filmi fragmanı 19.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

İngilizler Vedat Muriç'in yeni takımını açıkladı!
Şenol Güneş'ten sürpriz Arnavutluk kararı! İlk 11'de...
Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a dev teklif!
Futbolcuların piyasa değerleri güncellendi! Falcao ve Muriç...
Fenerbahçe'de büyük şok! Ayrılma kararı aldı
Fenerbahçe'de korkulan oldu! Adil Rami'ye sert uyarı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör