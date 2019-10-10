10 Ekim 2019, Perşembe

A SPOR WEBTV

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Spor camiasından Mehmetçik'e destek

Federasyonlar ve Kulüpler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na yayımladıkları mesajlarla destek verdi.
10.10.2019

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