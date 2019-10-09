Milli güreşçi Rıza Kayaalp A Spor'a konuk oldu
Milli güreşçi Rıza Kayaalp A Spor'da önemli açıklamalarda bulundu. 9 kez Avrupa şampiyonu, grekoromen stilde de 4 kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp olimpiyatlarda hedefinin altın madalya olduğunu söyledi.
Şu an kamptayız zaten askere gideceğiz, Askeriyemizi temsil edeceğiz. İnşallah, askerimizin ordumuzun gücünü de göstermek istiyoruz. Tabi sonra Şubat ayında Avrupa şampiyonası var. Tabi ki olimpiyat benim tek eksiğim rüyalarıma giriyor. Dünya şampiyonu ile Olimpiyat arasında pek bir fark yok. Allah'ım inşallah banna bunu nasip eder. İlle de her gün antrenman yapmak gerekmiyor. Vücudu da dinlendirmek önemli. Bilinçli bir şekilde olimpiyata hazırlanacağım.
"İSTİKLAL MARŞI'NI HEP BERABER SÖYLEYECEĞİZ"
"Ben elimden geleni yapacağım tevekkülümü edeceğim. Eğer nasibimizde varsa o kürsü de o şampiyonluğu yaşayacağız. İstiklal Marşı'nı olimpiyatlarda hep beraber söyleyeceğiz. Zaten ondan sonra herhangi bir kaygım kalmıyor. Dediğim gibi tek hayalim. Son olimpiyatım olabilir."
"BELKİ DAHA İYİ GÜREŞİRDİM"
"Cumhurbaşkanımız benim maçımı izliyormuş. Belki bunu bilseydim daha iyi güreşirdim. Cumhurbaşkanımıza hem dünya hem olimpiyat şampiyonluğu için söz verdim. Genel olarak sözümde duran bir insanım. İnşallah olimpiyat sözümü de tutabilirim.
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