Arjantin'de kan donduran görüntüler! Hakemi öldüresiye dövdüler...
Arjantin’de oynanan futbol maçında kan donduran görüntüler ortaya çıktı. Sportivo Tirolesa’ya karşı oynanan kupa maçını kaybeden La Puertalı futbolcular, hakemi önce saha içinde kovaladı sonra yakalayıp hastanelik edene kadar dövdü. İşte o anlar...
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