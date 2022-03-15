Emin Müftüoğlu'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür! Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu...
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 2022 öncesi Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Müftüoğlu, "Dünyanın gözü bu yarışta olacak. Bize sonuna kadar desten veren sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundu.
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