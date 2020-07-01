01 Temmuz 2020, Çarşamba

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Arda Turan - Portre

Başarılar, şampiyonluklar ve skandallar... Arda Turan son yıllarda Türk futboluna damga vuran isimlerin başında geliyor. İşte tecrübeli futbolcunun kariyeri ve hayat hikayesi...
01.07.2020
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