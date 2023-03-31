Arda Turan ile Bayrampaşa Gezisi!
Arda Turan, YouTube'da yayın yapan ATV dijital ile röportaj için Bayrampaşa sokaklarındaydı. Sokak çekimi esnasında Arda Turan ile Bayrampaşalı esnafın arasında geçen diyalog ise sosyal medyada çok beğenildi. İşte Arda Turan büyük beğeni alan o röportajı...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
18:45
Arda Turan ile Bayrampaşa Gezisi! 31 Mart 2023 | 12:00
01:31
Agüero canlı yayınında kalp ritim bozukluğu geçirdi! İşte o anlar 30 Mart 2023 | 12:00
01:22
İngiltere Premier Lig'e Ramazan ayı düzenlemesi! 23 Mart 2023 | 12:00
03:19
Alanya Kestelspor kafilesi kaza yaptı! 12 Mart 2023 | 12:00
13:24
Şampiyon milli atlet Tuğba Danışmaz A Spor'da! 08 Mart 2023 | 12:00
01:43
Uluslarası Runtalya Maratonu 05 Mart 2023 | 12:00
07:25
Çalımbay’dan Fiorentina eşleşmesi yorumu 24 Şubat 2023 | 12:00
00:45
Hatay'da iki deprem! İşte sarsıntı anı 20 Şubat 2023 | 12:00