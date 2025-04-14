Amatör Küme'de skandal görüntüler! Hakeme yumruk attı maç tatil edildi
Isparta 2. Amatör Küme'de Ali Köyü Birlik Spor ile Bezirgan Spor'un karşılaştığı maçta şok bir gelişme yaşandı. Maçın 88’inci dakikasında hakem Aybars Kaya, bir faul pozisyonu sonrası oyunu durdurdu. Kendi aleyhlerine faul verilmesine sinirlenen Ali Köyü Birlik Spor oyuncusu E.K. önündeki takım arkadaşlarının arasından sıyrılıp, zıplayarak hakem Kaya'ya yumrukla vurdu. Aldığı darbeyle yere düşen Aybars Kaya diğer oyuncuların araya girmesiyle ayağa kalkarak maçı tatil etti. Hakemi darbeden oyuncu polis tarafından merkeze götürüldü. Hakemin darp raporu aldığı ve oyuncudan şikayetçi olduğu öğrenildi. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri
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